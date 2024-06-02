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Maldivler İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklıyor

Maldivler'de hükümet, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklamak için yasa değişikliğine gitme kararı aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2024 22:59, Son Güncelleme : 02 Haziran 2024 23:20
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Maldivler İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklıyor

Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdi.

Yasa değişikliğinin takibi ve denetlenmesi amacıyla alt komite kurulması da planlanıyor. Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ise Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile bağış kampanyası başlatmaya ve bu konuda özel temsilci atamaya karar verdi.

Muizzu ayrıca, Filistin'e destek amacıyla ülke çapında "Maldivliler Filistin ile Dayanışma İçinde" adı altında miting düzenlemeye hazırlanıyor.

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