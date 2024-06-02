Muhtarlık seçimi tekrarlandı; eşinin yerine aday oldu, seçimi kazandı

Karabük merkeze bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Fahri Bostancı, 566 oy alarak muhtar seçildi. Diğer adaylar, Bostancı'nın memnu haklarının elinde olmadığını gerekçe göstererek İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan incelemede, Bostancı'nın 2014 yılında karıştığı bir kavga sebebiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığını, 5 yıl suç işlememek şartıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve memnu haklarının elinden alındığı ortaya çıktı. 13 Mayıs günü Fahri Bostancı'nın savunması alındı. Savunmasında, cezasının 12 Ekim 2023'te bittiğini belirten Bostancı, memnu haklarının elinden alındığından haberinin olmadığını ve bu nedenle haklarının iade edilmesi için herhangi bir adli süreç başlatmadığını söyledi. İlçe Seçim Kurulu, seçimin 2 Haziran'da tekrarlanmasına karar vererek Bostancı'nın mazbatasını geri aldı.



YERİNE EŞİ SEÇİME GİRDİ

Bugün tekrarlanan seçimlerde Fahri Bostancı'nın yerine eşi Aysun Bostancı aday olarak seçimlere girdi. Mahalle sakinleri, Aydınlıkevler ilkokulunda saat 08.00'de oy verme işlemine başladı. 2 bin 110 seçmenin 6 sandıkta oy kullanacağı seçimlerde Aysun Bostancı, Ertuğrul Akyol, Tuncay Karatağ, Ramazan Böyükdağdibi muhtar olmak için yarışıyor. Oy kullanımı ,saat 17.00'da sona erecek.



EŞİNİN YERİNE SEÇİME GİREN AYSUN BOSTANCI SEÇİMİ KAZANDI

Aydınlıkevler ilkokulunda saat 08.00'de başlayan seçimlerde 2 bin 110 seçmenden bin 269'u sandığa gitti. 4 aday için seçmenler 6 sandıkta oy kullandı. Yapılan sayımda eşinin yerine seçime giren Aysun Bostancı 432 oy alarak seçimi kazandı. Diğer adaylar Ertuğrul Akyol 363, Tuncay Karatağ 328 ve Ramazan Böyükdağdibi 123 oy aldı, 23 oy ise geçersiz sayıldı.

Karabük kent merkezinde görev yapacak ilk muhtar olduğunu belirten Aysun Bostancı, bütün kadınların yönetimlerde var olmasını istediğini söyledi. Bostancı, "31 Mart seçimlerinde eşim kazanmıştı. O zaman iptal oldu, seçim düştü. Ben aday oldum ve halkımızın sayesinde kazandım. Eşim hem evde hem de muhtarlıkta yardımcı olacak. Kadınlarımızın her yerde seçme ve seçilme hakkı olduğunu ispatladım. Her yerde kadınlarımız da var. Herkese de tavsiye ediyorum. Bütün kadınların yönetimlerde var olmasını istiyorum "dedi.

Eşi muhtar seçilen Fahri Bostancı ise "Eşim 'bu işi ben yapacağım' dedi. Mahalle halkı da arkasında durdu. Demokrasi kazandı. Karabük'te kadın olarak tek muhtar. Muhtarlıkta eşimin arkasındayım. Mahallemizde benim planladığım projelere eşimle beraber devam edeceğiz. Benim mahalle halkına verdiğim sözleri eşim yerine getirecek. Bu konuda da en büyük katkıyı ben ve mahallem vereceğiz" diye konuştu.

Aysun Bostancı seçimi kazanmasının ardından mahallelinin ve kendini destekleyen kadınların tebriklerini kabul etti. Aydınlıkevler Mahallesi muhtarlık seçimlerini kazanan Aysun Bostancı tarihte kent merkezinde seçilen ilk kadın muhtar oldu.