Şampiyonlar Ligi kutlamalarına Arda Güler damgası!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Borussia Dortmund'u Carvajal ve Vinicius Jr.'ın golleriyle yenerek 15. kez mutlu sona ulaştı.

İspanyol devi, bugün Cibeles Meydanı'nda kutlama yaptı. Tarihe geçen kutlamalara rekor katılım oldu. Real Madrid'in kutlamalarını yaptığı meydana 500 binden fazla taraftar geldi.

😅 El momentazo de Arda Güler frente a los miles de aficionados madridistas que celebran la 15 en Cibeles pic.twitter.com/ZswCID1M7e MARCA (@marca) June 2, 2024

Real Madrid'li oyuncular meydanda kupa pozu ve danslar yaptı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti mikrofonu eline aldığında, "Size çok özel bir çocuğu takdim ediyorum" diyerek mikrofonu Arda Güler'e uzattı.

Milli futbolcu, "Sevgili Madridistaslar! Biz büyük biz aileyiz, herkese teşekkür ederim" dedi.