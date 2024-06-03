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Fiyatlarda düşüş başlıyor, 2. el oto satışları hareketlenecek

Fiyatların dengelendiği 2. el pazarında 'köpük' ortadan kalktı. Sektör şimdi düşüş bekliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 07:35, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 07:30
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Fiyatlarda düşüş başlıyor, 2. el oto satışları hareketlenecek

Türkiye Gazetesİ'nden Ali Çelik'in haberine göre Sıfır araç bulunurluğunda yaşanan zorluklar sebebiyle 2023 Eylül ayına kadar sürekli artan ve zirve yapan kullanılmış otomobil fiyatları, pazar şartlarının normale dönmesi ile birlikte gerilemeye başladı. 2024 Mart itibarıyla dengeye oturmaya başlayan ikinci el pazarında piyasa tabiriyle köpük ortadan büyük oranda kalktı. Sektörün önemli isimlerinden Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada 2024'ün ilk 4 ayı toplamında ikinci el pazarında geçen senenin aynı dönemine kıyasla %15'lik daralma yaşandığını belirterek "Bu yılın ikinci yarısından itibaren pazar kademeli olarak hareketlenecektir. 2024 toplamında ikinci el pazarında 8 milyon adetin üzerinde işlem öngörüyoruz" dedi.

SENE SONUNA DİKKAT!

Geleneksel olarak bayram öncesi ikinci el talebinin mevcut finansman şartları ve sıfır araç kampanyalarına bağlı olarak geçmiş yıllara kıyasla daha zayıf olduğunu belirten Bilirgen "Müşteriler daha çok ekonomik araçlara bakıyor. Takas yoluyla elindeki aracı değerlendirerek, daha yeni model ve düşük kilometreli ikinci el bir araca geçiş yapma eğilimi fazla. Genel olarak mevcut ikinci el araç fiyatlarının tüketici satın alma kararı açısından rasyonel, ekonomik açıdan da tercih edilen seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İkinci el araç fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerin vergi düzenlemeleri, döviz kurları, enflasyon, araç tedariki ve finansman maliyeti olarak sıralayan Bilirgen, Türkiye'nin kendine has ve hızla değişen bir ikinci el otomobil pazar dinamiği bulunduğunu belirterek "Araç fiyatı gibi konularda kesin bir yorum yapmak doğru değil ancak yıl sonuna kadar fiyatların, döviz kuru hareketi ve enflasyona bağlı olarak kademeli bir şekilde artacağını öngörüyoruz" dedi.

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