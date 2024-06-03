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Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı bir şekilde düşüş bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında yaptığı sunumda bugün açıklanacak enflasyon verilerine dikkat çekti ve "Enflasyon oranı, bu ay itibarıyla en yüksek noktayı görecek. Sonraki aylarda hızlı bir şekilde düşüş bekliyoruz" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 08:05, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 08:05
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Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı bir şekilde düşüş bekliyoruz

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verileri, bugün açıklanacak. Mayıs ayı enflasyonunun ardından enflasyonda düşüş sürecine girilmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında yaptığı sunumda bugün açıklanacak enflasyon verilerine dikkat çekti. Şimşek "Enflasyon oranı, bu ay itibarıyla en yüksek noktayı görecek. Sonraki aylarda hızlı bir şekilde düşüş bekliyoruz. Enflasyonla mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecek" dedi.

BAZ ETKİSİYLE DÜŞÜŞ BAŞLAR

Bu arada uzmanlar da enflasyonda baz etkisiyle birlikte düşüşün başlayacağına işaret ediyor. Gazetemize konuşan İktisatçı Prof. Dr. Sinan Alçın "Mayısta aylık bazda güçlü bir enflasyon gelecek. Bu ay, zirve düzeyi görebiliriz. Bundan sonraki aylarda özellikle mevsim etkisiyle yaş sebze-meyve fiyatları artışında göreli bir yavaşlama göreceğiz. Ayrıca, geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında Türkiye tarihinin en yüksek aylık enflasyonunu görmüştük; dolayısıyla baz etkisiyle de enflasyonda bir geri çekilme olacak. Ancak bunun, Merkez Bankasının yıl sonu beklentisi olan yüzde 38'e ya da Hazine ve Maliye Bakanı'nın işaret ettiği eylül ayında yüzde 40'lara inen bir enflasyona kapı aralayacağını söylemek için henüz erken" diye konuştu.

ADIMLARIN DEVAMI ÖNEMLİ

Ekonomist Muhammet Bayram da bundan sonra dezenflasyonist sürece girileceğine vurgu yaptı ve şöyle dedi: Enflasyon yüzde 69'lara kadar geldi. Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte aylık enflasyonda önemli bir düşüş bekleniyor fakat yıllık etkiden dolayı yüzde 70'lere varan bir enflasyon bizleri karşılayacak. Açıklanacak enflasyonla yıllıkta en yüksek seviyelerine ulaşan enflasyonun, yılın ikinci yarısından sonra hızlı bir düşüşe geçeceğini tahmin ediyoruz. Tabii bunun ana lokomotifi baz etkisi kaynaklı. Yani, geçen sene aynı aylardaki enflasyonun daha yüksek, bu sene aynı ayların enflasyonunun daha düşük olmasından dolayı dezenflasyonist sürece gireceğiz. Ancak yıllık yüzde 40'lar seviyesinde gerçekleşecek enflasyonda da bir katılık meydana gelebilir. Bu katılığın kırılması için de özellikle aylardır yüksek seyreden, yani, katı bir şekilde düşmeyen enflasyon olan eğitim, sağlık, lokanta hizmet sektörlerine bir ara formül bulunarak senelik enflasyonun yüzde 40'lar seviyesine gerilemesi sağlanacaktır. Bir sonraki yıl ise hızlı dezenflasyonist süreç devam ederek, gelecek sene için olan yüzde 14 enflasyon hedefi tutturulacaktır. Bu sebeple ekonomi yönetiminin attığı adımların koordineli bir şekilde devam etmesi çok önemli olup bizlerde de enflasyon düşmesi ve enflasyonun tekrar çıkmayacağı algısının oluşması gerekmekte...

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