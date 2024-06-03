Hakkari Belediyesi'nde arama: Eş başkan gözaltında
DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alındı. Polis belediyede arama yapıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 09:17, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:37
Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenildi. Polis belediyede arama yapıyor.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.