Tekirdağ'da işçi servisi ile panelvan kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu-Ergene yolunda panelvan ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 09:54, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:56
Ergene - Çorlu yolu üzerinde meydana gelen kazada, işçi taşıyan servis ile panelvan araç kafa kafaya çarpıştı.
Yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
Kaza bölgesine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.