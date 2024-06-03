Dolar 32,19 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2150 32,2160 32,1940 32,1950 Avro 35,0320 35,0330 35,0160 35,0170 Sterlin 41,1130 41,1200 41,1230 41,1420 İsviçre Frangı 35,7580 35,7640 35,8180 35,8290 ANKARA ABD Doları 32,1850 32,2650 32,1640 32,2440 Avro 34,9920 35,0720 34,9760 35,0560 Sterlin 41,0530 41,2630 41,0630 41,2730