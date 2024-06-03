Dolar 32,19 TL'ye geriledi
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, günü 32,19 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 17:20, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2150
|32,2160
|32,1940
|32,1950
|Avro
|35,0320
|35,0330
|35,0160
|35,0170
|Sterlin
|41,1130
|41,1200
|41,1230
|41,1420
|İsviçre Frangı
|35,7580
|35,7640
|35,8180
|35,8290
|ANKARA
|ABD Doları
|32,1850
|32,2650
|32,1640
|32,2440
|Avro
|34,9920
|35,0720
|34,9760
|35,0560
|Sterlin
|41,0530
|41,2630
|41,0630
|41,2730