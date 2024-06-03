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İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi

İstanbul'da, vana yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine, yarın saat 21.00'den 07.00'ye kadar su verilemeyecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 10:59, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 10:57
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İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde vana yenileme çalışması yapılacak.

Çalışmalardan dolayı Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de bazı mahallelere yarın 21.00 ile 07.00 saatleri arasında 10 saat su verilemeyecek.

Kesinti yapılacak mahalleler şöyle:

"Büyükçekmece ilçesinde; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi, Muratbey, İzzettin, Gökçeali, Oklalı ve Subaşı mahalleleri. Silivri ilçesinde; Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta ve Yeni Mahalle'nin üst kotları ile Semizkumlar, Hürriyet, Kavaklı, Sancaktepe, Balaban, Selimpaşa, Ortaköy, Kadıköy, Gazitepe, Fatih, Alibey, Piri Mehmet Paşa ve Gümüşyaka mahallelerinin tamamı."

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