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Kurban Bayramı'nda YHT'lere ek sefer konacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla 14-15-16 ve 22-23 Haziran tarihlerinde Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT setlerinin sefere koyularak toplam 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağlandığını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 11:07, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:08
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Kurban Bayramı'nda YHT'lere ek sefer konacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı nedeniyle demir yollarında alınan tedbirlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu taleplerini karşılamak amacıyla TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlere ek seferler koyulduğunu, ana hat ve bölgesel trenlerde ise vagon ilavesi ile yolcu kapasitesinin artırıldığını belirtti. Uraloğlu, paylaşma ve yardımlaşmanın en yoğun yaşandığı Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak üzere 14-15-16 ve 22-23 Haziran tarihlerinde Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT setlerinin sefere konularak toplam 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağladıklarını kaydetti.

Uraloğlu, tatil sürecinde ayrıca İzmir Mavi, Doğu, Güney/Vangölü, Konya Mavi, 4 Eylül Mavi, 6 Eylül, 17 Eylül, Ege, Erciyes, Pamukkale, Ankara ana hat ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı, Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine pulman ve yataklı vagonların ilave edilerek toplam 280 vagon ilaveyle 15 bin 800 koltuk kapasitesi artışı sağlanacağını, böylece günlük ortalama 28 vagon ilavesiyle 1580 yolcu kapasitesi artışına ulaşılacağını ifade etti.

"Marmaray, Başkentray bayramda ücretsiz olacak"

Uraloğlu, Ankara-Eskişehir, Eskişehir-İstanbul, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-İstanbul, Karaman-İstanbul, Ankara-Karaman, Ankara-Sivas, Sivas-İstanbul YHT seferleri ile günde 35 bine yakın yolcuya hizmet verildiğini, bayram süresince günlük ortalama 40 bin vatandaşın YHT'lerle seyahat etmesinin beklendiğini söyledi.

Yüksek hızlı trenlerin özellikle bayram tatillerinde şehirler arasında günübirlik seyahatlerle turizme de canlılık getirdiğini hatırlatan Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerin yanı sıra günde yaklaşık 32 bin yolcuya hizmet veren ana hat ve bölgesel trenlere de talebin arttığını vurguladı.

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen ve günde toplam 700 bin yolcuya hizmet veren Marmaray, Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci- Kazlıçeşme, Başkentray trenleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında da gerekli tedbirlerin alındığını ve bu hatlarda bayram süresince ücretsiz hizmet verileceğinin altını çizdi.

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