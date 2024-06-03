Enflasyon verisi netleşti, kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte haziran ayı kira artış oranı belli oldu. Peki, haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Haziranda işyeri kira zammı kaç TL?

Normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. İşyerlerine yapılacak haziran ayı kira artış oranı yüzde 62,51 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi haziran ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 62,51 olarak uygulayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor. İşyeri kiraları 12 aylık TÜFE rakamlarına göre yapılacak.