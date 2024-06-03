Jose Mourinho'dan Ali Koç ve Aziz Yıldırım açıklaması

Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı Teknik Direktör Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Jose Mourinho öncesi söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şöyle konuştu:

"Stada gelen 35 bin taraftarımıza teşekkür ederim. Hocamıza müthiş bir 'Hoş geldin' kutlaması yaptık. Hocamız ve ekibinden 'Böylesini yaşamadık' şeklinde bir ifade duydum. Fenerbahçe'nin farkını gösterdikleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim.

Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir yaptığımız hiçbir transferle ilgili haber sızdırmadık, ıslak imzayı gördüğümüz zaman açıkladık. Sayın Yıldırım 'Anlaştım' dedi. Anlaştım demek iş bitti demek, öyle değildi."

Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Öncelikle kısa bir giriş yapmak istiyorum. Dün buraya gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. İkinci olarak şunu söylemek istiyorum. Ben aslında başkana ortada oturmasını, benim onun yerinde oturmamı istiyordum. Eskiden "Ben Mourinho'yum" diye şaka yapardım ama şimdi ben kendimi "Fenerbahçe'nin hocasıyım" diye adlandırıyorum çünkü böyle olmak istiyorum.

Benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco idi. Bunun sonucu olarak benimle ilk iletişime geçen kişi Ali Koç oldu. Benim ilgimi tetikleyen ilk şey bu oldu. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. Ben isimlerden ziyade projeyi görmek istiyorum. İstikrar görmek istiyorum. Biz sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Takımı geliştirmek için profiller konuştuk, isimler üzerinde konuşmadık. Eski takımımı Roma'ya karşı hiçbir ilgim yok. Şu anda duygusal davranma zamanı değil, sakin bir şekilde işimizi yapmalıyız.

Ben serbest durumda bir teknik direktördüm. Kimseye sormama gerek yok. Benim ailem var, onlara danışırım, sevdiğim insalara ve menajerime danışırım. Ben kimseden izin almam. Tabii ki saklamayacağım Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için bir izin almadım.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun açıklamaları ise şöyle:

"Jose Mourinho'yla Fenerbahçe'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olan şeyler beni ilgilendiren şeyler değil. Başkanımızın sahip olduğu vizyon, Futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden birinin ilgisini çekmeyi başardı."