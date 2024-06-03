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Kamu-Sen: Refah payı olmadan bu süreç atlatılamaz

Türkiye Kamu-Sen, TÜİK'in mayıs enflasyon verilerini açıklamasının ardından yaptığı açıklamada; "Memur ve emeklileri üzerindeki yükü hafifletmenin yolu maaşlara enflasyonun üzerinde bir artış yapılmasından geçmektedir. Alım gücünü korumanın ve yükseltmenin yolu refah payından geçmektedir." denildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 15:48, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:04
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Kamu-Sen: Refah payı olmadan bu süreç atlatılamaz

Türkiye Kamu-Sen, TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Kamu-Sen'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

REFAH PAYI OLMADAN BU SÜRECİ ATLATMAK İMKANSIZ

TÜİK, mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, mayıs ayında da yükselmeye devam etti. Geride bıraktığımız ayda mal ve hizmet fiyatları ortalama %3,37 oranında artarken yıllık enflasyon da %75,45'e ulaştı. Yılın ilk başından beri enflasyon toplamda %22,72 oranında yükselmiş oldu.

Ocak ayında memur maaşlarına yapılan %15'lik artış erimeye devam etti ve kamu çalışanlarının alım gücü, geçtiğimiz yılın aralık ayına oranla %7,72 düştü.
Ülkemizdeki ekonomik durumun iç açıcı olduğunu söylemek mümkün değil. Geçtiğimiz günlerde kamunun finans ihtiyacını azaltmak amacıyla bir dizi tasarruf önlemleri alındı. Bu önlemlerden büyük bir kısmı, servis hizmetlerinin kaldırılması, koruyucu giyim yardımı, fazla mesai ödemeleri, lojman kiraları gibi kamu çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarını doğrudan ilgilendiren konuları içeriyor.

Dolayısıyla bir tarafta yüksek enflasyon nedeniyle memur ve emekli maaşları erirken diğer taraftan alınan tedbirlerle de elde edilmiş olan haklar kısıtlanıyor.

Hal böyle olunca bu olumsuz şartlar altında memur ve emeklilerimizin eriyen maaşları ile ay sonunu getirmeleri imkansız hale geliyor. Ücret ve vergi politikaları, gelir dağılımının sağlanacağı maaşlardaki erimenin durdurulacağı tek mekanizma. Bu mekanizmaların doğru kullanılmaması durumunda dar ve sabit gelirliler üzerindeki ekonomik yük daha da artıyor.

Memur ve emeklileri üzerindeki bu yükü hafifletmenin yolu maaşlara enflasyonun üzerinde bir artış yapılmasından geçmektedir. Alım gücünü korumanın ve yükseltmenin yolu refah payından geçmektedir.

Dolayısıyla her zaman ifade ettiğimiz gibi maaşlara refah payı eklenmesi, enflasyon farkının ortaya çıktığı ay itibarı ile maaşlara yansıtılması ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi yönündeki taleplerimizin karşılık bulması bu süreçte hayatı bir önem taşıyor.

Çarşı, pazarda fiyatlar sürekli yükselirken alım gücünü koruyacak, memur ve emekliye nefes aldıracak uygulamalara ihtiyaç var. Enflasyonun hızının kesilmesi, hayat pahalılığının belinin kırılması uzun bir süre alacak gibi görünüyor. Çalışanlara refah payı verilmeden bu sürecin atlatılamayacağının da yetkililerce kabul edilmesi ve bir an önce refah payı uygulamasına dönülmesi gerekiyor.

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