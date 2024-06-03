Süreli sağlık raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı
Sağlık Bakanlığı süreli sağlık raporlarının geçerlilik süresini uzattı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 16:55, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:11
Sağlık Bakanlığı süresi 1 Ocak 2020'den sonra dolan süreli sağlık raporlarının
geçerlilik süresini 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzattı.
Ancak vergi indirim ve istisna uygulanmasında kullanılacak olan engelli sağlık raporları için geçerlilik süresi uzatıldı. 30 Haziran 2024'ten itibaren yeniden sağlık raporu almak gerekecek.