A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya geldi
A Milli Futbol Takımı, İtalya ile yarın deplasmanda yapacağı hazırlık maçı için bu ülkeye geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 19:57, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 20:14
Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan özel uçak, Bologna kentindeki uluslararası havalimanına indi.
Milli takım, yürüyüş yapmak için havalimanından doğrudan karşılaşmanın oynanacağı Renato Dell'Ara Stadyumu'na geçti.
Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.
İtalya-Türkiye karşılaşması, TSİ 22.00'de başlayacak.