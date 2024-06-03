A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya geldi

Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Milli takım, yürüyüş yapmak için havalimanından doğrudan karşılaşmanın oynanacağı Renato Dell'Ara Stadyumu'na geçti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net