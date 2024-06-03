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Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenler ani karar değişikliklerinden şikayetçi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 23:39, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 23:44
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Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi

Son 6 ayda bile bir çok hatanın yapılması son anda kararlar alınması öncelikli dil öğretmenleri olmak üzere bir çok öğretmende tepkiye sebebiyet vermiştir.

Birkaç özet geçecek olursak;

1- İkinci dönemde okul öncesi öğretim programı değişti ve şaka gibi "uygulamaya başlayın" denildi.

2- Okul öncesi öğretim programı şimdi yeniden değişti.

3-Eylül de değişen sınıf geçme sistemi e-okula daha geçen hafta entegre edildi.

4- Entegrasyona rağmen karne ile karne sonuç listesi uyumsuzluğu yaşandı.
https://www.memurlar.net/haber/1102763/e-okul-da-hata-mi-var.html

5-Dil derslerinde (Türkçe ve yabancı dil) 4 aşamalı bir uygulamaya (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) geçildi.

6- Sınavlar başladıktan sonra hadi bunları da yapın denildi

7- Yetmedi kağıt üstünde yapın e-okul sistemine ortalamayı koyun denildi

8- Bir kaç hafta önce e okulda bu konuda düzenleme yapıldı ve e- okula girin 4 aşamayı denilirken hadi birinci dönemi de girin denildi.

9- Hadi onu da yaptı dil öğretmenleri ve karneye 2 hafta kala yani bugün bir talimat daha: "Seçmeli dil derslerini de düzenledik e okulda onlara da 4 aşamalı giriş yapın" deniliyor.

İyi de öğrenci yok, hatta bu değerlendirmeleri yapacak zaman da yok. Bu kadar gecikmenin, hatanın ya da eksikliğin kaynağı nedir?

Maksut BALMUK
Öğretmen

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