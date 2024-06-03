Kastamonu'da kahverengiye bürünen ormanlarla ilgili açıklama

Avrupa'nın Korunan Alanlar Ağı'na (PAN Parks Network) sahip Küre Dağları Milli Parkı'nda Küre'nin Camili köy sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 11 kilometrelik alanda ilkbahar olmasına rağmen sonbahar mevsimini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, durumun 12 Mayıs'ta sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesinden kaynaklandığını söyledi.

Ağaçların yeniden çiçek açmasının beklendiğini belirten Sönmezoğlu, "Ne yazık ki geç don olayı ormanlarımızı olumsuz etkiledi. Başta ceviz olmak üzere birçok meyvenin yapraklarını kavuran don olayı, 12 Mayıs gecesi eksi 4, eksi 5 dereceye kadar ısıyı düşürerek başta meşe ağaçları olmak üzere kayın, gürgen ve ıhlamur ağaçlarımızın açan yapraklarını kavurdu. Kastamonu ve civarında dondan zarar gören, kayın ve meşe ormanlarında Mayıs ayı içerisinde kızaran yaprakların yerine ağaçlar yeniden yaprak çıkararak ormanlar sağlıklı görüntüsüne kavuşacaktır. Ormanlarımızın sağlığını izlemeye devam ediyoruz" dedi.