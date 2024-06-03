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TİM Başkanı: Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz

Yüksek enflasyon verisi sonrası çalışanlarda zam beklentisi artarken Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe'den konuya ilişkin açıklama geldi. Gültepe, "Ara zam olacağını düşünmüyorum ara zam olursa eski sarmala döneriz. 2-3 ay hep birlikte bir bedel ödeyerek bu sarmaldan kurtulmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Giriş : 03 Haziran 2024 19:16, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 19:16
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TİM Başkanı: Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz

Türkiye İhracat verileri toplantısında Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'ya konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe, Ara zammın olursa eski sarmala döneriz açıklamalarında bulundu. Maliyetleri bahane ederek ürünlere fahiş zam yapanların önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Gültepe, maliyetlerin düşmesi ve maliyet fırsatçılığının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Temmuz ayı yaklaşırken ara zam tartışmaları da devam ediyor. Çalışanlar yüksek enflasyon döneminde ara zam beklerken geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, ara zam olmayacağını duyurmuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe bu alanda maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini söyledi Gültepe sözlerine şöyle devam etti, "Enflasyonu körükleyen en büyük şeylerden birisi de maliyetler. Piyasadaki fırsatçılar girdi maliyetlerini fırsat bilerek çok fazla zam yapıyorlar. Enflasyon Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı gibi Mayıs ve Haziran'da pik yapacak sonra da aşağı yönlü düşecek. Önemli olan girdi maliyetlerini kontrol altına alarak enflasyon beklentilerini aşağı çekmek. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan'ın da bu konuda açıklama yapmıştı. Ara zam olacağını düşünmüyorum ara zam olursa eski sarmala döneriz. 2-3 ay hep birlikte bir bedel ödeyerek bu sarmaldan kurtulmamız lazım."

Döviz enflasyon oranında artarsa sürdürülebilir olur

Son bir senedir stabil seyreden döviz için de değerlendirmelerde bulunan Mustafa Gültepe dövizin enflasyon oranında artması gerektiğini söyledi. Gültepe, "Dövizin eksi 1 değil üretici fiyatları ne kadar artmışsa o kadar artması gerekiyor. Bu durumda sürdürülebilir olmak için enflasyonun yüzde 6-7 arttığı noktada kurun eksi 1 olması sürdürülebilir değil. Bu kur artsın demek değil bizler elbette kurun artmasını istemiyoruz. Ancak sürdürülebilirlik için bu oranın doğru olması lazım" dedi.

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