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Diyarbakır'da 'Kayyım' protestosu gerginliği: 2 polis yaralandı

DİYARBAKIR'da, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılarak yerine Vali Ali Çelik'in başkan vekili olarak atanmasını protesto etmek amacıyla izinsiz toplanan grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Atılan taşla 2 polisin başından yaralandığı olaylarda 2 gösterici gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 22:48, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 22:49
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Diyarbakır'da 'Kayyım' protestosu gerginliği: 2 polis yaralandı

Hakkari Belediye Başkanı DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılması ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkan vekili olarak atanmasını protesto eden Diyarbakır'da aralarında DEM parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri toplandı. Kayapınar ilçesi Huzurevleri'nde toplanan gruba polis, Valilik yasağını hatırlattı. Ancak buna rağmen gruptakiler yürüyüş yaptı. Diclekent Bulvarı üzerinde yürüyüş yapan polis ile grup karşı karşıya geldi. Tüm uyarılara rağmen grup yürüyüş yapmak istedi, ancak polis grubun önünü kesti. Trafiğin kapatıldığı yürüyüşte grup içerisinden polise taş fırlatıldı. Atılan taşların isabet ettiği 2 polis memuru başından yaralandı. Polisin müdahalesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

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