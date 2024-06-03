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YİMER 157, 15 bin 552 kişinin kurtarılmasını sağladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER 157 Çağrı Merkezi), insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili acil yardım ihbarında bulunan 15 bin 552 kişinin kurtarılmasını sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 23:41, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 23:56
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YİMER 157, 15 bin 552 kişinin kurtarılmasını sağladı

Başkanlıktan yapılan açıklamada, hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında bilgi edinme hattı olarak hizmet sunan YİMER 157 Çağrı Merkezinin, Türkiye'deki yabancıların vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma gibi Göç İdaresi Başkanlığı mevzuatı kapsamındaki sorularını cevapladığı kaydedildi.

2015'te kurulan YİMER'in, Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça ve Farsça olmak üzere 5 dilde hizmet sunduğu belirtildi.

Açıklamada, YİMER 157'nin aynı zamanda acil yardım ve ihbar hattı olarak da 7 gün 24 saat hizmet sunduğu ifade edilerek, "YİMER 157'yi arayanlar, 1'i tuşladığında acil yardım hattına hızla ulaşabiliyor. Bugüne kadar 20 milyon çağrı karşılayan YİMER 157, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili acil yardım ihbarında bulunan 15 bin 552 kişinin kurtarılmasını sağladı." bilgisine yer verildi.

YİMER 157'nin, uluslararası öğrencileri, ikamet izin süreçlerine ilişkin de bilgilendirdiği aktarılarak, YÖK ile 29 Kasım 2023'te imzalanan protokol kapsamında YİMER 157 sesli yanıt sisteminde, uluslararası öğrencilerin 2'yi tuşlayarak doğrudan yabancı temsilcisine bağlanmasını sağlayacak değişikliğin de hayata geçirildiği kaydedildi.

Çağrı merkezinin, şimdiye kadar Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması ve Avrupa Çağrı Merkezi Yarışmasında "En İyi Acil Servis Hizmetleri" kategorisinde 8 uluslararası ödüle layık görüldüğü de bildirildi.

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