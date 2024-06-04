İkramiyeyi hangi emekli ne zaman alacak?
İkramiyeyi hangi emekli ne zaman alacak?
Masrafsız %0 Faizli 35.000 TL!
Masrafsız %0 Faizli 35.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Mehmet Uçum: AYM, Cumhurbaşkanın yetkilerini iptal etmedi
Mehmet Uçum: AYM, Cumhurbaşkanın yetkilerini iptal etmedi
Erdoğan: Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında ödenecek
Erdoğan: Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında ödenecek
MB Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner
MB Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner
1 işçinin öldüğü madendeki göçüğe dair Validen açıklama
1 işçinin öldüğü madendeki göçüğe dair Validen açıklama
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde
Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor
Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak
TİM Başkanı: Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz
TİM Başkanı: Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz
Ali Yalçın: ÖMK'da düğme baştan doğru iliklenmiyor
Ali Yalçın: ÖMK'da düğme baştan doğru iliklenmiyor
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlayacak çalışmada son aşamaya geldik
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlayacak çalışmada son aşamaya geldik
TMSF 20 adet lüks otomobili satışa çıkardı
TMSF 20 adet lüks otomobili satışa çıkardı
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış
Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış
Enflasyon verisi netleşti, kira zam oranı belli oldu
Enflasyon verisi netleşti, kira zam oranı belli oldu
Adli para cezalarında üst sınır 500 liraya yükseldi
Adli para cezalarında üst sınır 500 liraya yükseldi
Mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
Mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 18:28, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 19:44
Yazdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle;

"Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin mücadelesini veriyoruz"

"Reform irademizin somut sembolü olacak hazırlıkların içindeyiz. Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planıyla beklentileri karşılayacağız"

"Mülkün temeli olan adaletin etkin, hızlı ve tarafsız bir şekilde işletilmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz"

"Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız"

"Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz"

"Son 1 yılda 128'i kanser ilacı olmak üzere 570 ilaç geri ödeme kapsamına alındı. Böylece Geri Ödeme Listelerinde yer alan ilaç sayısı 8 bin 457'ye ulaştı"

"(Deprem bölgesi) Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025'in sonuna doğru tüm hak sahiplerini konut ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz"

"Pazar günü Küçükçekmece ilçemizde çöken bina, kentsel dönüşümün İstanbul için ne kadar hayati bir mesele olduğunu hepimize tekrar hatırlatmıştır"

"(Kentsel dönüşüm) Hükümetimizin ve bakanlığımızın sergilediği hassasiyetin bir an önce yerel yöneticiler tarafından da gösterilmesini özellikle bekliyoruz"

"Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek, hangi parti olursa olsun herkes için milli bir görevdir. Bu meselenin yeterince idrak edilemediğini görüyoruz"

"Gabar'da günlük petrol üretimini 43 bin 380 varilin üzerine çıkararak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık, yıl sonunda günlük 100 bin varil hedefliyoruz"

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci reaktörünün inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı, reaktörde mekanik testler yapılmaya başlandı"

"Üretim, istihdam, ihracat ve kaliteli büyümeden taviz vermeden tek haneli enflasyon oranlarını mutlaka yakalayacağız"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber