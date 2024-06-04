Dolar 32,42 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,1940 32,1950 32,4270 32,4280 Avro 35,0160 35,0170 35,2570 35,2580 Sterlin 41,1230 41,1420 41,4430 41,4620 İsviçre Frangı 35,8180 35,8290 36,3890 36,3990 ANKARA ABD Doları 32,1640 32,2440 32,3970 32,4770 Avro 34,9760 35,0560 35,2170 35,2970 Sterlin 41,0630 41,2730 41,3830 41,5930