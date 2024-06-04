Dolar 32,42 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 32,42 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 17:28, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:33
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,1940
|32,1950
|32,4270
|32,4280
|Avro
|35,0160
|35,0170
|35,2570
|35,2580
|Sterlin
|41,1230
|41,1420
|41,4430
|41,4620
|İsviçre Frangı
|35,8180
|35,8290
|36,3890
|36,3990
|ANKARA
|ABD Doları
|32,1640
|32,2440
|32,3970
|32,4770
|Avro
|34,9760
|35,0560
|35,2170
|35,2970
|Sterlin
|41,0630
|41,2730
|41,3830
|41,5930