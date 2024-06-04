Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Kazada 2 pilot şehit oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 10:30, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 10:49
Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan bir uçağın düştüğünü duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama Kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."
Arama kurtarma çalışmaları başladı, eğitim uçağın düşme sebebi araştırılıyor.
Uçağı kullanan 2 pilotun şehit olduğu açıklandı.