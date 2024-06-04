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SPK uzman yrd sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 38 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2015'teki Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınavı sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 15 ilde toplam 38 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 10:40, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:36
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SPK uzman yrd sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 38 gözaltı kararı

Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması şu şekilde

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden;

2015 Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; "ÇALIŞMA EVLERİ" ne yönelik yapılan çalışmalarda SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) 2015 yılı personel alım sınavının yazılı usul ile yapıldığı, Bylock yazışma içeriklerinde genel olarak "dua" kodlaması ile sınav öncesi soruların çalışma evlerine getirildiği, soruların verileceği kişilerin konuşulup belirlendiği, soruların dağıtımında dikkat çekmemesi için Üniversitelerden mezuniyet derecelerine göre yüksek ya da düşük puan alınacak şekilde soruların dağıtımına dikkat edildiği hususlarının yer aldığı tespit edilmiş olup, sınava giren kişilerin cevap kağıtlarına ilişkin olağandışılık raporunda adı geçen 18 şüpheli ve Bylock yazışma içerikleri incelenmesi sonucunda sınav sorularını verdiği tespit edilen 20 şüpheli olmak üzere toplam 38 şüphelinin Ankara merkezli 15 ilde, 04.06.2024 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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