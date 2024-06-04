Önder Kahveci: DHMİ çalışanlarının hakları yok sayılmamalıdır!

31 Mayıs 2024 tarihinde, Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirten Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, 'Sunulan teklifin 26. Maddesinde sadece Hava Trafik Kontrolörlerinin ücret gruplarında değişiklik yapılması teklif edilirken, diğer tüm Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışanları yok sayılmıştır' dedi.

Bakan Şimşek ve Uraloğluna çağrı

DHMİ'de sadece belirli bir unvanı kapsayan, diğer çalışanları ise yok sayan bu teklifi kabul etmenin mümkün olmadığını belirten Kahveci, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilen ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir URALOĞLU TBMM gündemine getirilen bu kanun teklifini mutlaka gözden geçirmeli ve yanlıştan yol yakınken dönmelidir' İfadelerini kullandı.

Son dönemde artış gösteren, sadece belirli meslekler özelinde kurulan, temeli olmayan, kuruluş ilkesi ve felsefesi bulunmayan yapıların kullandıkları tehditkar dile prim verilmemelidir diyen Türkiye Kamu-Sen Başkanı Kahveci, DHMİ'nin dinamikleriyle oynanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Genel Başkan Kahveci konuşmasının devamında; 'Devletimiz, milletimiz ve kurumlarımız her zaman Türkiye Kamu-Sen' in önceliği olmuştur. Dolayısıyla, kurumlarda ve iş kolundaki yetkili sendikaların görüşleri alınmadan, sadece belirli bir kesimin taleplerinin gündeme alınmasını kabul etmiyor ve doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyorum.

'Ayrıca, tasarruf tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında, servis hizmetlerinin kaldırılırken, zorunlu haller dışında fazla mesai yaptırılması yasaklanmışken, giyim yardımı kaldırılırken, lojmanlar ile ilgili düzenlemeye gidilirken, memurlarımız ve emeklilerimiz ekonomik darboğazda yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, bazı unvanlara yönelik olan ve maaşlarında artış sağlayacak olan bu düzenleme, DHMİ'deki çalışma barışını bozacak, iş verimini düşürecektir.'

Bu yanlışın düzelmesi için her platformda mücadelemiz sürecektir'

'TBMM'ye sunulan bu kanun teklifinde yapılacak düzenlemeyle yanlıştan derhal dönülmelidir. Türkiye Kamu-Sen olarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve söz konusu taslağın revize edilmesi için TBMM nezdinde görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Talebimiz, kanun teklifinin tüm DHMİ çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi yönündedir. Aksi halde Türkiye Kamu-Sen, bu yanlışın düzeltilmesi için her platformda mücadelesini sürdürecektir!