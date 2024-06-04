Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişiklikler, 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 hafta olarak uygulanan, mahkeme kararlarında kanun yollarına başvuru süreleri, yani itiraz süreleri 2 haftaya çıkartıldı.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin mahkeme kararlarını da istinafa götürmenin önü açıldı.

Sulh Ceza Mahkemelerinin kararlarını temyize götürme başvuru bedeliyle ceza mahkemelerinin vereceği adli para cezası kesinlik sınırı 15 bin lira olarak uygulanacak.

KONUTU TERKETME ADLİ KONTROLÜ

Düzenlemeyle konutu terk etmeme veya bağımlılıktan arınmak amacıyla hastanede tedavi olmaya ilişkin adli kontrol yükümlülüğü uygulananlar, hakklarında kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilmesi durumunda maddi ve manevi tazminat talep edebilecek.

koruma tedbirleri nedeniyle yapılan maddi ve manevi tazminat istemleriyse ağır ceza mahkemeleri yerine Tazminat Komisyonu'na yapılabilecek.

ADLİ PARA CEZALARINDA ARTIŞ

İşlenen suçlar bakımından adli para cezalarında da alt sınırı 20 lira yerine 100 lira, üst sınırsa 100 lira yerine 500 lira olarak uygulanacak.