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Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 6 artarak 471 bin 743 adede yükseldi. Geçen ay toplam satışlar, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu. En çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, sedan ve hatchback otomobiller takip etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 12:31, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 12:32
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Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) mayıs ayı verilerine göre, yılın ilk beş aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6 artış gösterdi. Böylece mayıs sonu itibarıyla toplamda 471 bin 743 adet sıfır araç satışı oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 10,25 artışla 375 bin 97 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,9 azalışla 96 bin 646 adet olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında satışlar yüzde 10,1 azaldı

Mayıs ayı özelinde bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu.

Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,19 azalarak 80 bin 260 seviyesinde kayda geçerken, hafif ticari araç satışları da yüzde 17 azalışla 20 bin 45 adette kaldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 45,7 artış gösterdi. Uzmanlar, mayıs ayındaki yüzde 10'luk azalışın baz etkisinden kaynaklandığını ve 100 bin adetlik satışın aylık bazda yüksek bir satış adedi olduğunu belirtiyor.

En çok SUV otomobiller tercih edildi

Yılın ilk 5 ayında segmentlere göre incelendiğinde, otomobil pazarının yüzde 87,8'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 208 bin 714 adetle yüzde 55,6 pay, B segmenti otomobiller 118 bin 670 adetle yüzde 31,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, sedan ve hatchback otomobiller takip etti.

Ocak-mayıs döneminde satılan otomobillerin yüzde 66,1'ini benzinli, yüzde 14,4'ünü hibrit, yüzde 10,5'i dizel, yüzde 8,3'ü elektrikli (tam ve uzatılmış menzil elektrikli), yüzde 0,7'si ise otogazlı araçlardan oluştu.

Otomatik şanzımanlı otomobillerin satışlardaki payı 339 bin 296 adetle yüzde 90,5 olurken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı ise 35 bin 801 adetle yüzde 9,5 olarak belirlendi.

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