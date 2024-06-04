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Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, kurbanlık hayvan alacak vatandaşların Bakanlığın Tarım Cebimde uygulamasını kullanmasını önererek, "Vatandaşlar, Tarım Cebimde uygulamasıyla 'hayvan dişi mi erkek mi, aşıları yapıldı mı, küpesi var mı ve kaç yaşında' gibi soruların yanıtlarına ulaşabilir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 12:47, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 12:47
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Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı

Kurban Bayramı'na geri sayım başlarken, başkentteki satış noktalarında bayram hareketliliği başladı.

Altındağ'da kurulan kurban satış yerinde satış yapan yetiştiriciler, vatandaşların pazar yerlerini daha çok hafta sonu ziyaret ettiğini ve bayramın yaklaşmasıyla bu hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini bildirdi.

Yetiştiriciler, büyükbaş hayvanlarda canlı kilo fiyatının 250 liradan başladığını belirtti. Kurban pazarları, hayvanlarını erkenden almak isteyen vatandaşların çetin pazarlığına da sahne oluyor.

"Kurban sevkiyatı için tüm tedbirler alındı"

Bülent Korkmaz, Altındağ'da bulunan kurbanlık satış ve kesim alanında, Tarım ve Orman Bakanlığının kurbanlık sevkiyatında yurt genelinde gereken tüm tedbirleri aldığını kaydetti.

İl müdürlüğü olarak şehrin tüm giriş noktalarında görevli veteriner hekimler ve kolluk kuvvetleriyle birlikte kontrol yaptıklarını aktaran Korkmaz, belgesiz, aşısız ve küpesiz hayvanların kente girmemesi için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Korkmaz, bayram süresi de dahil olmak üzere bu kontrollerin devam edeceğini belirterek, "Şu an ilimiz genelinde 10 kurban pazar yeri kurulmuş durumda. Hem kurban satış noktaları hem de Kurban Hizmetleri Komisyonumuzun izin verdiği geçici satış yerleri dahil 265 noktada veteriner hekimler gerekli kontrolleri yapıyor" diye konuştu.

Hayvanların küpesi, yaşı, cinsiyeti ve herhangi bir hastalığı olup olmadığının veteriner hekimler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini aktaran Korkmaz, "Özellikle Bakanlığımızın 'Haysat' uygulamasıyla vatandaşlar küpe numarası girdiği zaman hayvana hangi dönem aşılama yapıldığı ve kaç yaşında olduğu gibi bilgiler detaylı şekilde ortaya çıkmaktadır" ifadesini kullandı.

Korkmaz, herhangi bir hastalık belirtisi olan hayvanların pazarlardan alınarak karantina noktalarına götürüldüğünü belirterek, şu ana kadar Ankara'ya gelen hayvanlarda ciddi bir olumsuzluk görülmediğini ifade etti.

"Görevli veterinerlere merak edilenler sorulabilir"

Başkent genelinde 90 bin büyükbaş, 130 bin civarında küçükbaş hayvanın bayram için pazarlarda satışa hazır durumda olduğuna işaret eden Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yavaş yavaş satışlar başladı, önümüzdeki hafta bu satışların artarak devam etmesini bekliyoruz. Ankara genelinde kurbanlık alan vatandaşlarımızın rahat şekilde kesimlerini yapabilmesi için yine 15 civarında kesim yeri bulunuyor. Ayrıca Bayrama özel 289 geçici kesim noktasına da izin verildi. Vatandaşlar, gerek valiliğimizin gerek müdürlüğümüzün ilgili adreslerinden bu kesim noktalarına ulaşabilir, bu kesim noktalarında giderek kurbanlıklarını kesebilir. Vatandaşlarımız, pazar yerlerinde veya geçici satış noktalarında görevli veterinerlere kurbanlıklar konusunda merak ettiklerini de sorabilir."

"Kurban satıcıları da uygulamayı kullanıyor"

Korkmaz, Bakanlığın "Tarım Cebimde" uygulamasına ilişkin de bilgi vererek, "Vatandaşlar, Tarım Cebimde uygulamasıyla 'hayvan dişi mi erkek mi, aşıları yapıldı mı, küpesi var mı ve kaç yaşında' gibi soruların yanıtlarına ulaşabilir. Tarım Cebimde, kurbanlık alacak vatandaşlar için gerçekten yararlı bir uygulama. Vatandaşlarımız uygulamayı telefonlarına indirip mutlaka kullanmalılar" diye konuştu.

"Tarım Cebimde" uygulamasının kurbanlık hayvan seçiminde nasıl kullanılacağına yönelik broşürlerin hayvan satış yerlerine asıldığını da ifade eden Korkmaz, alıcılarla birlikte, kurban satıcılarının da gerekli tedbirleri almak için uygulamadan yararlandığına dikkati çekti.

Korkmaz, kendilerinin de saha kontrollerinde bu uygulamayı kullandığını söyledi.

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