HMB Korosu'ndan 'Yaza merhaba konseri'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TSM korosu, Hazine Uzmanları Derneği ve Parlamenter Danışmanlar Derneği sponsorluğunda muhteşem bir konsere imza attı.

Zeliha Köksaldı'nın sunumu ve Şef Alper Diler yönetimideki Türk Sanat Müziği korosu, musiki severlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

28 Mayıs günü Bakanlığın Emek yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirilen 'Yaza Merhaba Konseri' dinleyicilerden tam not aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personelinden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu 'Yaza Merhaba Konserine çok sayıda sanatsever katıldı.

HMB( Hazine ve Maliye Bakanlığı ) Türk Sanat Müziği Korosu'nun 'Yaza Merhaba Konseri' müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Konsere katılanlar arasında; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, HMB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Kemalettin Işık, TRT Ses Sanatçısı Nazlı Kanaat ve Bestekar Osman Babuşçu da katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları, TRT sanatçıları ve çok sayıda konuğun katıldığı konserin birinci bölümde Kürdilihicazkar Faslı ve solo eserler yer aldı.

Konserin ikinci kısmında: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hazine ve Maliye Bestekar ve Güftekarlara yer verildi.

Konser sonrası, Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk Sanat Müziği Koro Başkanı Yasemin Özsoy, Şef Alper Diler'e çiçek takdim etti.

TRT Sanatçısı ve Koro Şefi Alper Diler konser sonrası katılımcılara ve ekibine teşekkür etti.