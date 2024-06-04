İki katlı binaya çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 2 katlı bir binaya çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 17:18, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:19
Ramazan Gündoğan (82) idaresindeki 10 L 3152 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Gaziosmanpaşa Sokağı'nda kontrolden çıkarak Kadir Kaban'a ait iki katlı eve çarptı.
Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Gündoğan, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Gündoğan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Ramazan Gündoğan'ın 2 ay önce yine aynı yerde kaza yaptığı öğrenildi.