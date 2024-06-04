MB Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda para politikası ve enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini ifade eden Karahan, sıkı para politikasının talebi dengeleyeceğini belirtti.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektik.

* Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız.

* Sıkı politika talebi dengeleyecek, tasarrufları teşvik edecek.

* Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın, ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz.

* Son 9 ayda TL mevduat payı yüzde 32'den yüzde 48'e yükselirken, KKM payı yüzde 26'dan yüzde 13,4'e geriledi.

* Henüz resmi olmayan verilere göre, swap hariç net rezervde geçtiğimiz hafta itibarıyla pozitife geçmiş bulunuyoruz.

* Olumsuz baz etkisiyle enflasyon mayısta zirveye ulaşmıştır, böylece geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

* Yılın geri kalanında enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceği dezenflason dönemine gireceğiz.

* Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşu sürdürüleceğiz.

* Hazirandan itibaren yaşayacağımız dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ana hedeflerle uyumlu şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner.