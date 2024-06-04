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Avukat, merdiven boşluğunda başından vurulmuş, yaralı bulundu

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde Avukat Hüseyin Belkırat (40), ofisinin bulunduğu binanın merdiven boşluğunda başından tabancayla vurulmuş bulundu. Hastaneye kaldırılan Belkırat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 18:19, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 18:19
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Avukat, merdiven boşluğunda başından vurulmuş, yaralı bulundu

Ortaca'nın Terzialiler Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında apartmandan silah sesi duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, binada ofisi bulunan Avukat Hüseyin Belkırat'ı merdiven boşluğunda başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Belkırat, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye sevk edildi. Belkırat'ın hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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