Muğla'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ sanığı yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanmaları süren 5 sanık, deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 19:55, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 19:56
Sahil Güvenlik, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında açılan davaları istinaf mahkemelerinde devam eden 5 sanığın, Datça Limanı'ndan tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknede bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adileyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.