Vinç üzerinde rahatsızlanan operatörü itfaiye kurtardı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi yanında bulunan yurt inşaatında çalışan vinç operatörü çalıştığı esnada belinden rahatsızlanması sonucu vinçten inemeyerek durumu iş arkadaşlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kula İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekiplerin merdivenli araçla müdahalesi sonucu vinç operatörü kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Operatörün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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