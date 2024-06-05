5 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ı kabul edecek.

(TBMM/14.00/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emine Şenyaşar ile bir araya gelecek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret edecek.

(Ankara/16.30/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'deki Kadın Kooperatiflerinin Ağ Oluşturma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi Kapanış Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Genel Kurula hitap edecek.

(Cenevre)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/14.00/14.30/10.30/09.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YASED Küresel Yatırım Günleri ve YASED Ankara Resepsiyonu'na katılacak.

(Ankara/14.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Tunus Yatırım ve İş Forumu Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

3- TÜİK, 2023 yılı sinema ve gösteri sanatları ile 1990-2022 dönemi sera gazı emisyon istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah kentinde yoğunlaşan saldırıları, bölgedeki insani kriz ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes konusundaki açıklamalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde ilk maçını Slovenya ile yapacak.

(Fukuoka/09.30)

2- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık, ana tablo maçlarıyla devam edecek.

(Paris)