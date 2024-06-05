5 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Alman devi iflas etti: Türkiye'de turizmi bekleyen riskler
Alman devi iflas etti: Türkiye'de turizmi bekleyen riskler
TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret' açıklaması
DMM, 'AYM, Erdoğan'ın yetkilerini iptal etti' iddiasını yalanladı
DMM, 'AYM, Erdoğan'ın yetkilerini iptal etti' iddiasını yalanladı
Bakan Tunç'tan Hakkari Belediye Başkanı açıklaması
Bakan Tunç'tan Hakkari Belediye Başkanı açıklaması
İkramiyeyi hangi emekli ne zaman alacak?
İkramiyeyi hangi emekli ne zaman alacak?
Mehmet Uçum: AYM, Cumhurbaşkanın yetkilerini iptal etmedi
Mehmet Uçum: AYM, Cumhurbaşkanın yetkilerini iptal etmedi
Erdoğan: Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında ödenecek
Erdoğan: Bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında ödenecek
MB Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner
MB Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner
1 işçinin öldüğü madendeki göçüğe dair Validen açıklama
1 işçinin öldüğü madendeki göçüğe dair Validen açıklama
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde
Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Yeni yargı düzenlemeleri yürürlükte: Neler değişti?
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'nin altına inmesi bekleniyor
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Emekli ve asgari ücretliye kötü haber
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
Kızılcahamam'da bürokrasi isyanı! AK Parti yönetimine sert eleştiriler
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
En düşük maaşa düzenleme! Emeklilere refah payı verilecek mi?
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Tasarruf paketinde ikinci safha: Kripto ve borsadaki varlıklara vergi geliyor
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Öğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçi
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak
Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor
Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak
TİM Başkanı: Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz
TİM Başkanı: Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz
Ali Yalçın: ÖMK'da düğme baştan doğru iliklenmiyor
Ali Yalçın: ÖMK'da düğme baştan doğru iliklenmiyor
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlayacak çalışmada son aşamaya geldik
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlayacak çalışmada son aşamaya geldik
TMSF 20 adet lüks otomobili satışa çıkardı
TMSF 20 adet lüks otomobili satışa çıkardı
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış
Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde artış
Ana sayfaHaberler Siyasi

5 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

5 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 00:04, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 00:07
Yazdır
5 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ı kabul edecek.

(TBMM/14.00/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emine Şenyaşar ile bir araya gelecek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret edecek.

(Ankara/16.30/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'deki Kadın Kooperatiflerinin Ağ Oluşturma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi Kapanış Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Genel Kurula hitap edecek.

(Cenevre)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/14.00/14.30/10.30/09.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YASED Küresel Yatırım Günleri ve YASED Ankara Resepsiyonu'na katılacak.

(Ankara/14.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Tunus Yatırım ve İş Forumu Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

3- TÜİK, 2023 yılı sinema ve gösteri sanatları ile 1990-2022 dönemi sera gazı emisyon istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah kentinde yoğunlaşan saldırıları, bölgedeki insani kriz ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes konusundaki açıklamalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde ilk maçını Slovenya ile yapacak.

(Fukuoka/09.30)

2- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık, ana tablo maçlarıyla devam edecek.

(Paris)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber