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FETÖ'den 15 Temmuz itirafları: Bizim yaptığımızı kimse bilmesin

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlikten başka yere götürüldüğünü duyuran yeğeni Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz ile ilgili de önemli itiraflarda bulundu. Gülen, Fetullah Gülen'in darbeden önce kendisine "Yakında Türkiye'deki bütün kurumlar el değiştirecek. Hepiniz çok iyi yerlere geleceksiniz. Bunu (darbeyi) yapanların asla bizim adamlarımız olduğunu söylemeyin" dediğini anlattı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 07:45, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:36
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikaneden başka bir yere götürülmesiyle başlayan tartışmalar, darbe itiraflarıyla devam ediyor. 2 yıldır Pensilvanya'daki yerleşkede kalan Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, eski Zaman Gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez'in YouTube programına katıldı. Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz'dan önce elebaşı amcası Gülen'in iki kişinin bulunduğu bir ortamda, "Arkadaşlar bir şey düşünmüş. Bir plan yapmış. Yakında Türkiye'deki bütün kurumlar el değiştirecek. Hepiniz çok iyi yerlere geleceksiniz. Mütevazı olun ve bunu yapanların asla bizim adamlarımız olduğunu söylemeyin. Renk vermeyin" dediğini söyledi.

TELEFONDAKİ PAŞA KİM?

Aynı gün çok önemli bir olaya daha tanıklık ettiğini belirten Ebuseleme Gülen şöyle konuştu: "Ali Sami Yıldırım, 'Hocam' dediği Adil Öksüz'ü aradı. Ali Sami'nin sağında Barbaros Kocakurt, solunda ise Dr. Ali vardı. Kimle konuştuğunu bilmiyorum. Tanıdığı bir yüzle konuşur gibi ifade vardı. Bir anda ciddileşti, telefonu çevirdi Barbaros'a. Barbaros ağabey başladı, 'Paşam hürmetler, selamünaleyküm.' Karşı taraf da 'Aleykümselam', böyle tok bir sesle, bir resmiyet olur ya askerin, paşanın. 'Sizleri çok seviyoruz. İnşallah yakında bu zalimlerden kurtulacağız. Bütün Türkiye bayram edecek. Sizin de sayenizde az kaldı inşallah. Biz sizinle farklı siyasi görüşlerden gözüksek bile bu vatanın öz evlatları aslında biziz.' Konuşma bu minvalde."

ADİL ÖKSÜZ ÖZEL VAZİFELİYDİ

Fetullah Gülen ve örgüt mensuplarının Adil Öksüz'ü tanımadıklarına yönelik açıklamaların yalan olduğunu vurgulayan Ebuseleme Gülen, "Ben Adil Öksüz'ü herkesin giremeyeceği 5'inci katta görürdüm. Önemli görevi vardı. Hatta vazifeli olarak bilinirdi. Kimse 'Tanımıyorum' demesin. Akıncı Hava Üssü'nde görünce 'Eyvah' dedim" diye konuştu. Öksüz'ü uzun süre Pensilvanya'daki yerleşkede gördüğünü, onunla bazı projelerde yer aldığını anlatan Gülen, Cumhurbaşkanı Erdoğan için animasyon hazırlanan bir projeye dikkat çekti. Ekibin Öksüz'ün yönetiminde çalıştığını ifade eden Gülen, şunları söyledi:

17 TEMMUZ'DA YAYINLANACAKTI

"Yüksek bütçeli olduğu için Adil Öksüz ile çalıştık. Hazırladığımız bu çizimler 17 Temmuz'da yayınlanacaktı. Bunu da AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından yaydık. Darbeden sonra bu tarz çalışmalara devam edip etmeyeceğimizi konuşmak üzere babam Mesih Gülen ile birlikte Fetullah Gülen'le görüştük. 'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve diğer partililerle ilgili çizime devam edelim mi? Bunlar 17 Temmuz'da yayınlanacak mı?' diye sordum. Rengi attı,

bembeyaz oldu ve 'Bunları kaldır, kimseye de anlatma' dedi."

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