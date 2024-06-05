ÖSYM tarihinde bir ilk! Millilere özel YKS servisi

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bir ilke imza atılacak. Sorular Hırvatistan'da bulunan genç futbol milli takım oyuncularının sınava girmeleri için ayağına gidecek. 3 milyondan fazla üniversite adayı 8-9 Haziran'da ter dökecek. Cumartesi günü yapılacak birinci oturum TYT'ye 3 milyon 120 bin, pazar günü yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 19 bin aday müracaat etti. Yabancı Dil Testi (YDT) sınavına da 233 bin 389 aday başvurdu.

ZAGREB SÜRPRİZİ

ÖSYM bu sene sınavın 81 ildeki 245 sınav merkezi ile KKTC Lefkoşa'nın yanı sıra Hırvatistan Zagreb'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Şimdiye kadar Lefkoşa haricinde yurt dışında yapılmayan üniversite sınavının Zagreb'de yapılmasının altında yatan sebebi araştırdık. Edindiğimiz bilgiye göre; Hırvatistan'da 4-11 Haziran 2024 tarihleri arasında U18 Dostluk Turnuvası gerçekleşecek. Ay-yıldızlılar dün başlayan ve Karadağ ile karşılaştığı turnuvada ayrıca Hırvatistan ve Norveç ile mücadele edecek.

ÖSYM'YE RİCA

Maçların üniversite sınavına denk gelmesi sebebiyle sporcular, sınava Zagreb'de girmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na talepte bulundu. Federasyon konuyu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) bildirdi. Yazışmalar sonunda 11 sporcunun sınava Zagreb'de girmesine, sınav kitapçıklarının Hırvatistan'a götürülmesine karar verildi. Sınav için özel salon ayarlandı. ÖSYM'nin ayrıca özel gözetmen görevlendirdiği belirtiliyor. Genç futbolcular sınavın yapılacağı tarihte diğer adaylar gibi ter dökecek. Ancak sınav Türkiye ile aynı anda başlamayacak.

Zagreb'de yerel saat Türkiye'den bir saat geri. Akranları Türkiye'de sorularla boğuştuğu ilk bir saat genç futbolcular son hazırlığını yapacak.

Dün Stadium Nedelisce'te Karadağ ile sahadaki sınavında karşılaşan U18 Milli Takımı futbolcuları cuma günü Norveç ile pazartesi gün de Hırvatistan ile mücadele edecek. Genç oyuncuların sınavın yapılacağı hafta sonu herhangi bir karşılaşması bulunmuyor. Ancak aynı tarihlerde U19 Milli Takımının da Moldova'da maçları var. U19 ile ilgili bir sınav müracaatının olup olmadığı bilinmiyor.

ARDA YKS'YE GİREMEMİŞTİ

Turnuvalar ve yurt dışı görevleri, milli vazife üstlenen sporcu adayların sınava girmesini zorlaştırabiliyor. Real Madrid'de forma giyen yetenekli futbolcularımızdan Arda Güler, geçen yıl milli takım maçı sebebiyle üniversite sınavına girememişti. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 elemeleri çerçevesinde 17 Haziran 2023 tarihinde oynadığı Letonya maçında forma giyen Arda Güler, üniversite sınavını kaçırmıştı. Genç yıldız 71 dakika oyunda kalmıştı.