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Brent petrolün varil fiyatı 77,49 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,49 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 10:11, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 10:14
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Dün 78,22 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 azalarak 77,49 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,19 dolardan alıcı buldu.

Şubattan bu yana en düşük seviyeye gerileyen petrol fiyatlarında, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol talebinin yavaşladığına işaret eden veriler ve küresel arz-talep dengesinin bozulacağı endişeleri etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon 52 bin varil arttığını öngördü. Stoklardaki artış öngörüsü, ülkede talebin düştüğüne işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 100 bin varil düşmesi yönünde olurken, ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına ilişkin belirsizlik petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor, son açıklanan veriler bankanın bu yıl faiz indirimine gitme ihtimalini destekliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, günlük 2,2 milyon varillik ek gönüllü kesintilerini Eylül 2025'in sonuna kadar kademeli olarak azaltacaklarını duyurdu.

Söz konusu karar, küresel talebin gelecek dönemde artacağı beklentisinin etkisiyle piyasalarda arz-talep dengesinin bozulacağı endişesini gündeme getirdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, küresel talebin üretimin altında gerçekleşmesi durumunda OPEC+ grubunun kesintilerini kademeli azaltma kararını durdurabileceğini açıkladı.

Bu açıklama, piyasa oyuncularının endişelerini kısmen rahatlatarak fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 78,24 ile 79,70 dolar aralığının direnç, 76,78 ile 75,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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