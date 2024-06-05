Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

R.A. idaresindeki otomobil, Darende ilçesi D-300 kara yolunda A.Ö. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Mehmet Aydoğdu, İ.A, R.A, S.A, N.A. ve A.Ö. ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Aydoğdu hayatını kaybetti.