Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Malatya'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 10:19, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 10:20
R.A. idaresindeki otomobil, Darende ilçesi D-300 kara yolunda A.Ö. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Mehmet Aydoğdu, İ.A, R.A, S.A, N.A. ve A.Ö. ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Aydoğdu hayatını kaybetti.