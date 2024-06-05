Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.37'de merkez üssü Samandağ olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 6,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir ihbarın gelmediği ve gelişmelerin ekiplerimizce takip edildiği, basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."