Hatay'da yüksek sıcaklar elektrik telinde patlamaya sebep oldu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sıcağın etkisiyle kopan elektrik telinde patlama yaşandı. Olayda yaralanan olmazken elektrik hattındaki arıza giderilerek mahalleye yeniden elektrik sağlandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 11:22, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:29
Hava sıcaklığının etkisini hissettirdiği Hatay'da hava sıcaklığı gün içerisinde 40 dereceyi buluyor.
Sıcaklığın etkisiyle Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde üzerinde bulunan elektrik tellerinde genleşme yaşandı. Genleşmenin etkisiyle kopan elektrik tellerinde patlama yaşandı.
Vatandaşları tedirgin eden patlama cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Elektrik hattında yaşanan arıza ekipler tarafından giderilerek mahalleye yeniden elektrik verildi.