Hatay'da yüksek sıcaklar elektrik telinde patlamaya sebep oldu

Vatandaşları tedirgin eden patlama cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Elektrik hattında yaşanan arıza ekipler tarafından giderilerek mahalleye yeniden elektrik verildi.

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