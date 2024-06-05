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Türkiye otomotiv endüstrisi en yüksek mayıs ihracatına ulaştı

Otomotiv endüstrisinin geçen ay yaptığı 3,2 milyar dolarlık dış satım, en yüksek mayıs ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 11:23, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:25
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Türkiye otomotiv endüstrisi en yüksek mayıs ihracatına ulaştı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin 2024 Mayıs ihracatı, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 6,3 artışla 3 milyar 216 milyon 147 bin dolar oldu.

Ülkenin toplam ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin dış satımdaki payı ise yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.

Yılın 5 aylık döneminde, otomotiv endüstrisi dış satımı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 artarak 15 milyar 85 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından tedarik endüstrisinin ihracatı 1,37 milyar dolar, binek otomobil dış satımı 1,18 milyar dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 340,4 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 241 milyon dolar, çekici ihracatı ise 36 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan Almanya'ya dış satım, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 arttı. Sektörde, geçen yılın aynı ayına göre, ABD'ye yüzde 25, Fransa'ya yüzde 20, Romanya'ya yüzde 88, Fas'a yüzde 31 ihracat artışı yaşandı.

En büyük pazar Almanya'ya 485,6 milyon dolarlık ihracat

Mayısta, binek otomobillerde, geçen yılın aynı ayına göre, İspanya'ya yüzde 46, İtalya'ya yüzde 84, Birleşik Krallık'a yüzde 60, Almanya'ya yüzde 104, Hollanda'ya yüzde 138, İsveç'e yüzde 90 ihracat artışı görüldü.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Slovenya'ya yüzde 27, Almanya'ya yüzde 129, Hollanda ve Avustralya'ya yüksek oranlı ihracat artışları oldu. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda dış satım, Fransa'ya yüzde 143, İtalya'ya yüzde 14, Suudi Arabistan'a yüzde 100 arttı.

Mayıs ayında yüzde 14 artışla 485,6 milyon dolarlık ürün gönderilen Almanya, en fazla ihracat yapılan ülke konumunu korurken, Fransa 389 milyon dolarla ikinci büyük pazar oldu.

Ülke grubunda yüzde 69 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği ülkelerine de yüzde 8 artışla 2,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 12,3 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna dış satım 23 arttı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Mayıs ayında bugüne kadar aylık bazda en yüksek mayıs ihracat rakamına ulaştık. Binek otomobil, otobüs minibüs ve midibüs ihracatımız çift haneli arttı" dedi.

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