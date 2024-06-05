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Kurban Bayramı için konulan ek otobüs seferleri satışa sunuldu

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 12 bin ek otobüs seferinin biletlerinin satışa sunulduğunu belirterek, "Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması dolayısıyla 12-25 Haziran dönemi de dahil otobüslerle 8,5 milyon yolcu taşınmasını öngörüyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 11:30, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:32
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Kurban Bayramı için konulan ek otobüs seferleri satışa sunuldu

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, Kurban Bayramı tatili nedeniyle seyahatlerin, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin de sona erdiği 14 Haziran itibarıyla yoğunlaşacağına işaret etti.

Okulların kapanma döneminin Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi dolayısıyla otobüs biletlerine yoğun talep olduğuna dikkati çeken Yıldırım, normal seferlerin biletlerinin tükendiğini söyledi.

"Tatil yörelerine yönelik talep arttı"

Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verildiğini, bu kapsamda konulan 12 bin ek seferin biletlerinin satışa sunulduğunu belirtti.

Özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını bildiren Yıldırım, "Aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de bulunuyor. Bu bayram, Türkiye'nin her yerine yoğun talep alıyoruz. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması dolayısıyla 12-25 Haziran dönemi de dahil otobüslerle 8,5 milyon yolcu taşınmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

Korsan firma uyarısı

Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğini, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığına işaret etti.

Vatandaşları Kurban Bayramı tatilini de fırsat bilen korsan taşımacılar konusunda uyaran Yıldırım, "Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüs firmalarından bilet alsın. Mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmesinler" dedi.

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