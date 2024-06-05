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Togg T10X, elektrikli otomobil satışlarında pazar lideri

Elektrikli otomobil markaları arasında yükselişini sürdüren Togg, mayıs ayında da Pazar liderliğini sürdürdü. Togg, geçen ay 4 bin 140 adetlik satışla en yakın rakibine 3 bin 590 adet fark attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 12:00, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 14:32
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 8,19 azalışla 80 bin 260 adede, hafif ticari araç satışları da yüzde 17 düşüşle 20 bin 45 adede geriledi.

Diğer yandan, otomobil ve hafif ticari araç satışları 10 yıllık mayıs ayı ortalamasına göre yüzde 45,7 arttı.

"Tam elektrikli" otomobil satışları yüzde 220,2 arttı

Mayıs ayında "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 220,2 artışla 7 bin 349 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6'dan yüzde 9,2'ye, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 9'dan yüzde 12,7'ye yükseldi.

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,6'sının, içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

Togg T10X pazar lideri olmaya devam etti

ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden TOGG, mayısta da pazar liderliğini sürdürdü.

TOGG, geçen ay 4 bin 140 adetlik satışla en yakın rakibine 3 bin 590 adet fark attı. Bu dönemde TOGG'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 56,33 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu.

Ocak-mayıs dönemine bakıldığında ise TOGG'un elektrikli otomobil satışlarındaki pazar payı 11 bin 288 adetle yüzde 40,89 seviyesinde gerçekleşti.

En fazla satılan elektrikli modeller

Elektrikli otomobil pazarına model bazlı bakıldığında mayısta Togg T10X'in ardından satışlarda 550 adetle SsangYong Torres ve 313 adetle BMW X1 sıralandı.

Mercedes EQB 281 adetle dördüncü ve Mini Countryman de 192 adetle beşinci sırada yer aldı.

ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla ise 10 adet satış gerçekleştirdi. Bu arada, Tesla markasına ait veriler, ODMD'ye resmi olarak bildirilmediği için kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirleniyor.

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