DMM, 'Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden affını istediği' iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 13:40, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 13:42
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği yönündeki iddialar, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik manipülasyonlardır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.