Güvenli internet abone sayısı 44 milyonu aştı

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, güvenli internet hizmeti altyapısının erişim sağlayıcılar tarafından oluşturulan ücretsiz, talebe bağlı ve alternatif bir erişim hizmeti olduğunu belirtti.

Güvenli internet hizmetinin 2011'de uygulamaya alındığına ve abone sayısının gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Uraloğlu, "Nisan 2024 sonu itibarıyla güvenli internet hizmetimizden faydalanan abone sayısı 44 milyon 287 bini aşmış durumda. Abonelerin yüzde 99,5'i aile profilini tercih ederken kalan yüzde 0,5'i de çocuk profilini kullanıyor" dedi.

Uraloğlu, söz konusu hizmetin internetin güvenli kullanımına yönelik şikayet ve talepler doğrultusunda ortaya çıktığına işaret ederek, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun Bilgi İhbar Merkezi'ne bu hususta çok sayıda şikayet yapıldı. Yaptığımız araştırmalarla ortaya çıkan sonuç özellikle ailelerin internet ortamındaki uygunsuz içeriklerle ilgili endişelerini ve çözüm arayışını gösterdi. Hizmet de bu ihtiyaca yanıt vermek için geliştirildi." ifadelerini kullandı.

"Kullanıcılar tercihlerinde özgür bırakılıyor"

Hizmetle başta çocuklar olmak üzere aboneleri internetteki olumsuz içeriklerden korumayı amaçladıklarını vurgulayan Uraloğlu, abonelerin yasaklı madde ticareti yapan, şiddet içeren, ırkçılık ve nefret söylemi üzerine yayın oluşturan, terör propagandası yapan ve suç işlemeyi anlatan sitelerle dolandırıcılık sitelerinden talebe bağlı ve ücretsiz olarak korunma imkanına sahip olduğunu kaydetti. Uraloğlu, bu yolun mevcut filtreleme seçeneklerinden faydalanamayan kullanıcıların kolayca erişebileceği bir hizmet olduğunun altını çizdi.

Hizmetin, internetin sakıncalı içerikleriyle karşılaşmak istemeyen ve bu sebepten evine internet almayan vatandaşlar için de bir alternatif olduğunu belirten Uraloğlu, "Güvenli internet hizmetiyle mevcut internet kullanıcıları tercihlerinde özgür bırakılmakta diğer taraftan güvenli bir kullanım ihtiyacı arayan kullanıcılara ise kendi tercihleri doğrultusunda bir alternatif İnternet erişim hizmeti sağlanmış olmaktadır" dedi.

Kullanıcı talep ve önerileri doğrultusunda hizmet geliştiriliyor

Hizmet kapsamında çocuk ve aile olmak üzere iki profilin olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, bu profillerden birini tercih eden kullanıcıların karşılaştıkları sorunu hemen iletme ve tedbir alınmasını talep etme hakkına sahip olduğunu bildirdi. Uraloğlu, kullanıcılardan gelen talep, öneri ve değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu hizmetin sürekli olarak geliştirildiğini ve etkinliğinin arttığını ifade etti.

Hizmete ilişkin çalışmaların, Anayasa'nın Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları başlıklı 41'inci maddesi ile Gençliğin Korunması kenar başlıklı 58'inci maddesi hükümlerine dayandığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu anayasal hükümlerin yanında Elektronik Haberleşme Kanunu'nun tüketici ve son kullanıcı haklarını düzenleyen hükümleri ile bu kanun uyarınca çıkarılan Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin İnternetin Güvenli Kullanımı başlıklı 15'inci maddesi de uygulamanın kapsamını belirledi. Yönetmelik, işletmecilere internetin güvenli kullanımına yönelik ücretsiz alternatif hizmeti sunma yükümlülüğü getirdi. Çalışmalar hukuki dayanaklar çerçevesinde de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2011'de aldığı kararla Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar şeklinde yeniden düzenlendi."

Uluslararası sözleşmelere de değinen Uraloğlu, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi'nin reşit olmayanlara ilişkin düzenlemesi, Avrupa Konseyinin Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunmasına Yönelik 201 Sayılı Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye Ek Protokol ile çalışmaların düzenlendiğini belirtti.