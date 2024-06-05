Validen mesaiye geç giden kurum müdürüne ders niteliğinde mektup

Edinilen bilgiye göre, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bugün sabah saatlerinde habersiz bir şekilde tebdil-i kıyafet Erzincan'daki bir kamu kurumuna gitti. Sabah saat 08.00'da başlayan mesaiye gelen kurum çalışanlarını Vali Aydoğdu karşılayarak "hoş geldiniz" dedi.

Vali Aydoğdu bir süre kurum müdürünü bekledi ve kurum müdürünün beklenen sürede mesaiye gelmemesi üzerine kurumdan müdüre verilmesi üzerine bir mektup bırakarak ayrıldı.

Vali Aydoğdu'nın kaleme aldığı mektupta ders niteliğinde şu cümleler yer aldı:

Sevgili Müdürüm, Sabah 08.00'da kurumunuza geldim. Mesai arkadaşlarınızı güler yüzle karşılayıp, hoş geldiniz diyerek karşıladım.

Zatıalinizi bekledik, ama sizinle müşerref olamadık. Bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldım, üzgünüm. İyi mesailer.

Hamza Aydoğdu / Erzincan Valisi