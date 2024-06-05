İzmir'deki AVM'de yangın paniği

Bu arada AVM dumanlarla kaplanınca tedbir amacıyla vatandaşlar ve işyeri çalışanları tahliye edildi.

AVM içindeki bir restorana ait bacadan çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Konak ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi.

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