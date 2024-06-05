İzmir'deki AVM'de yangın paniği
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir AVM'de restoran bacasında yangın çıktı. AVM tedbir amaçlı olarak boşaltılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 15:20, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 15:20
İzmir'de bir alışveriş merkezinde yangın paniği yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, yangın, Konak ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi.
AVM içindeki bir restorana ait bacadan çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu arada AVM dumanlarla kaplanınca tedbir amacıyla vatandaşlar ve işyeri çalışanları tahliye edildi.
Paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.