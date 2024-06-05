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Sıcaklığı körüklüyor, metan emisyonları endişe veriyor

Küresel ısınmanın yüzde 25'inden sorumlu olan metan gazı emisyonlarına ilişkin hazırlanan son rapor endişe yarattı. Türkiye'de de iklim değişikliği ve sıcaklık artışına neden olan emisyonların yüzde 62'si hayvancılıktan, yüzde 16.6'sı ise pirinç üretiminden kaynaklanıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 16:12, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 16:13
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Sıcaklığı körüklüyor, metan emisyonları endişe veriyor

Türkiye'de, sıcaklık rekorlarının kırıldığı ilk 5 aylık dönemin ardından adeta cehennem sıcakları kapıyı çaldı. Küresel iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışı nedeniyle 81 kentten 36'sının çok yüksek risk altında olduğu Türkiye'de metan gazı emisyonlarının neden olduğu olumsuz etkiler ise bilimsel raporla ortaya konuldu. İklim Birliği öncülüğünde hazırlanan "İklim Değişikliğiyle Mücadelede Metan Emisyonlarının Rolü ve Türkiye için Politika Önerileri" raporu İktisadi Kalkınma Vakfı ev sahipliğinde kamuoyuna duyurulurken, fosil yakıtlar ile tarım sektörünün etkisine özellikle dikkat çekildi. Tarım sektöründeki metan emisyonlarının yaklaşık yüzde 62'si hayvancılıktan kaynaklanırken, yüzde 16.6'sının pirinç üretiminden, yüzde 9.8'sinin mahsul yakmadan, yüzde 7.8'nin ise hayvan gübresinden ortaya çıktığının altı çizildi.

YÜZDE 30'UNDAN SORUMLU

Raporda metan emisyonlarının azaltımıyla Türkiye'nin enerji güvenliğini artırabiliceği belirtilirken, metan emisyonlarının toplam sera gazı emisyonları içindeki payının yüzde 12 olduğunun altı çizildi. Metan emisyonlarının azaltılmasının yılda yaklaşık 775 bin hasta vakasını azaltabileceg^i, as,ırı sıcak hava kos,ulları nedeniyle 73 milyar kayıp is, saatini de ortadan kaldırabileceg^i ortaya konulan raporda, "Metan, Sanayi Devrimi'nden bu yana küresel sıcaklıklardaki artışın yüzde 30'undan sorumlu. 2030'a kadar atmosferdeki metan miktarının yüzde 13'e kadar artması beklenmektedir" denildi.

TARIM İLK SIRADA

Metan emisyonlarının yüzde 61.4'ünün tarım, yüzde 19.3'ünün enerji, yüzde 19,3'lük diliminin atık ve 0.03'lük miktarının da endüstri kaynaklı olduğunun altı çizilen raporda, "Tarım sektöründe açığa çıkan metanın çok büyük bir kısmı hayvancılık ve pirinç üretiminden kaynaklanıyor. Turkiye, kilit sektorler olan enerji, tarım ve atık sektorlerinden kaynaklanan metan emisyonlarını azaltmak ic,in ulusal bir strateji olus,turulmalı" görüşleri de sıralandı.

28 KAT ETKİLİ

Raporu hazırlayan isimlerden İklim Bilimci Dr. Akın Çilekoğlu metan gazının gezegeni ısıtma gücüne dikkat çekerken, "Metan, karbondioksite kıyasla 20 yılda 80-86 kat, 100 yılda ise 28 kat daha guc,lu bir ısınma etkisine sahip. Metan emisyonlarının yüzde 40'ı dog^al kaynaklardan, yüzde 60'ı ise insan kaynaklı faaliyetlerden ortaya c,ıkıyor. Tahminler, Kuresel Metan Taahhudu'ne bag^lı kalmanın 2050 yılına kadar kuresel ısınmayı en az 0.2 derece azaltabileceg^ini, 26 milyon ton urun kaybını onleyebileceg^ini ortaya koyuyor" dedi.

SERA GAZI DA ARTIYOR

Öte yandan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin yayınladığı son sera gazı emisyon raporunda ise Türkiye'nin sera gazı emisyon oranı 564 milyon ton gibi rekor seviye olarak kayda alındı. 1990'a kıyasla Türkiye'deki sera gazı emisyonlarının 2 katına çıktığı ortaya belirtilen raporda, sera gazı etkisi ile sıcaklık değerlerinin artacağı vurgulandı.

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