6 yıldır özel eğitim uygulama okuluna dönüştürülmesi bekleniyor

Zonguldak'ın Alaplı'ya 4 kilometre uzaklıkta olan 500 nüfuslu Büyük Tekke köyü İlköğretim Okulu, çevre köylerin merkezi durumunda olmasına rağmen atıl vaziyette kaldı.

'Siyasilerin sözleri boş çıktı'

Okul konusunda yıllardır siyasilerin verdiği sözleri yerine getirmemesinden şikayet eden köylüler, "Köyümüz Büyük Tekke ile Aşağı Tekke Köyü ile birlikte 500 nüfuslu 150 hanelidir. 330'nin üzerinde oy potansiyeli var. Civar köylerin merkezi konumunda olan köyümüzde 6 yıldan buyana okulumuz kapalı duruyor. Zonguldak Milli Eğitim'den daha önce burası için Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu geldiler ancak, çözüme kavuşturulamadı.

Köy çevresindeki öğrenciler; eğitim alabilmek için 10 kilometre uzaklıktaki okullara gitmek zorunda kalıyorlar. Çocuklarımız zor şartlarda okula gidip geliyor. Bu duruma bir dur demenin zamanı gelmedi mi? Her seçimde sözler veriliyor, sonra unutuluyor. Burası merkezi bir köy. Burada açılacak okul civar köylerin çocuklarının da burada okumasını sağlayacak. Eğitimsiz toplumdan hayır bekleyemezsiniz" diye konuştu.

Özel Eğitim Uygulamalı Okulu'nu Büyük Tekke Köyüne kazandırmak istediklerini söyleyen Köy Muhtarı Murat Yaman, "Okulun halini görüyorsunuz, deprem güçlendirme nedeniyle okulumuz 6 yıldır kapalı, Biz köyümüzde eğitim istiyoruz. Çocuklarımız çok zor şartlarda okula gidiyor. Büyük Tekke İlk ve Ortaokulu, 2020 yılında deprem güçlendirme planlamasına dahil edilmiş olmasına rağmen, uzun süredir bu konuda herhangi bir çalışmanın başlatılmadı. Bu okulun biran önce tadilatının yapılarak Milli Eğitimin istediği doğrusunda bir an önce Özel Eğitim anaokuluna dönüştürülerek hizmete açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Okul hakkında bilgiler veren Milli Eğitim Yetkilileri, "Özel gereksinimle çocukların ihtiyaç duyabileceği tüm detaylar düşünülerek tasarlanan Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu, 1., 2. ve 3. kademe öğrencilerine aynı binada hizmet verirken, mevcut bina üç kademe için yeterli gelmediği belirtiliyor. Aynı zamanda, Alaplı'da özel eğitim anaokulunun bulunmaması da, erken yaşta eğitim gereksinimi olan çocuklar için ciddi bir sorun teşkil ediyor.

Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü bu sorunların çözümü için Büyük tekke Köyü'nde bulunan ve daha önce Ahmet Ziya İlkokulu olarak hizmet veren eski okul binasının onarımı ve deprem güçlendirme çalışmalarıyla birlikte, bu binanın Alaplı Özel Eğitim Anasınıfı ve Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. Kademe binası olarak kullanılmasına karar verildi. Bu projeyle ilçede orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve orta ve ağır düzeyde otizmi bulunan 8 anasınıfı öğrenci mevcut . Bu öğrenciler, mevcut şartlar altında yeterli eğitim hizmeti alamadıkları için erken müdahale ve eğitim olanaklarından mahrum kalıyor. Yeni okul binasının hizmete girmesiyle birlikte bu öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanacaktır" dedi.

Şu anda Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 1., 2. ve 3. kademe olmak üzere toplam 52 öğrenci eğitim gördüğü söyleyen Milli Eğitim yetkililerin yaptığı açıklamalarında, yeni düzenleme ile 1. kademe öğrencileri ve anaokulu öğrencileri Büyük tekke Köyü'ndeki yeni binaya taşınacak, böylece mevcut binadaki yoğunluk azaltılacak ve eğitim kalitesi artırılacak. Bu proje ile Alaplı'da özel eğitim alanında zihinsel ve birden çok engeli olan çocuklara hizmet verecek okul, ayrıca özel eğitim öğretmeni yetişmesi için de önemli bir merkezi haline gelmesiyle özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere bağımsız yaşam becerilerini kazandırmak olduğunu belirtti.